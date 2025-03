„Wir haben standortpolitisch grobe Fehler gemacht“

Angesichts der am Mittwoch und Donnerstag stattfindenden Wirtschaftskammer-Wahl stellt sich vielleicht so manchem Unternehmer die Frage: Wozu braucht es überhaupt eine Interessensvertretung mit Pflichtmitgliedschaft? „Unter anderem deswegen, weil wir genau darauf schauen werden, dass auch das umgesetzt wird, was im Regierungsprogramm verankert wurde“, sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Damit meint sie vor allem: Lohn- und Energiekostensenkung; Bürokratieabbau und Förderungen, die Investitionsanreize schaffen.