Fiebernder Kanzler | Kein gutes Haar

Fiebernder Kanzler. Angelobung zum Bundeskanzler am Montag, TV- und Radio-Interviews am Montag und Dienstag, erster Ministerrat am Mittwoch, erster EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag, Regierungserklärung im Parlament am Freitag – aber diesen Auftritt schaffte der neue ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker nur noch mit letzter Kraft, alle weiteren Termine für gestern Nachmittag wurden abgesagt, der Kanzler müsse sich kurieren, teilte man mit. So musste sich der fiebernde Stocker nicht anhören, was Herbert Kickl, mit dem er im Jänner und Februar mehrere Wochen eine Koalition verhandelt hatte, in einer fiebrigen Debatte ins Plenum ätzte.