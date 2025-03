Tesla-Kunden wenden sich von „verrücktem“ Musk ab

Der 76-Jährige aus Virginia hat sich jedenfalls geschworen, nie wieder bei dem E-Automobilhersteller zu kaufen. Und nicht nur er. Musks rücksichtloses und unberechenbares Vorgehen bei der Kürzung der Staatsausgaben als Berater von US-Präsident Donald Trump sorgt für viel böses Blut. Musk ist in der Regierung federführend für einen drastischen Kosten- und Personalabbau in den Bundesbehörden verantwortlich. Vieles von dem, was er in die Wege leitet, ist in den Augen seiner Kritiker unmoralisch oder illegal.