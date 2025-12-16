Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Kontaktverbot

Verliebter Stalker rief 412 Mal in 57 Tagen an

Gericht
16.12.2025 09:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Reinhard Holl)

Eineinhalb Jahre lang verfolgte ein Salzburger eine Frau, rief immer wieder bei ihr an und stellte ihr auch an ihrem Wohnort nach. Und das alles trotz einer einstweiligen Verfügung, also einem Kontaktverbot. Selbst nachdem er angeklagt wurde, machte er weiter. Wegen dieser „Hartnäckigkeit“ saß er auch im Gefängnis.

0 Kommentare

Ende September hatte die Staatsanwaltschaft gegen einen Salzburger (52) einen Strafantrag eingebracht. Vorwurf: Stalking. Demnach hat er zwischen Juni 2024 und September 2025, also eineinhalb Jahre lang, eine Frau beharrlich verfolgt: mit etlichen Anrufen, Nachrichten und Besuchen an der Wohnadresse.

Opfer musste schon dreimal Nummer wechseln
Seine Erklärung: Er und sie hätten eine intime Beziehung. Was das Opfer im Zeugenstand unter Wahrheitspflicht bestritt: Er sei nur ein Bekannter, der sich in sie verliebt habe. Allein zwischen 31. Juli und 25. September zählten Ermittler 412 Anrufe. Er klingelte sogar an, als die Frau gerade bei der Polizei Anzeige erstattete. Dreimal musste sie schon die Telefonnummer wechseln.

Gegen den 52-Jährigen wurde auch eine einstweilige Verfügung erlassen. Trotzdem stalkte er weiter – bis die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe ausdehnte und die Festnahme beantragte, die das Oberlandesgericht erst nach einer Beschwerde bewilligte. „Seiner Hartnäckigkeit kann lediglich mit einer Festnahme begegnet werden“, stellte der Senat fest.

Lesen Sie auch:
Kontakt via PayPal
Stalker überwies einen Euro, um Opfer zu erreichen
23.01.2024

Tatsächlich war der Salzburger danach 21 Tage in Haft. Beim Prozess erhielt er vier Monate auf Bewährung – samt Weisungen wie Kontaktverbot und Anti-Gewalt-Training. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
315.931 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.994 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
114.361 mal gelesen
Mehr Gericht
Trotz Kontaktverbot
Verliebter Stalker rief 412 Mal in 57 Tagen an
Prozess in Innsbruck
Fußgängerin gerammt: Alko-Lenker muss in Haft
Beziehungschaos
Alkoholgeschwängerte Aussage vor Gericht revidiert
Krone Plus Logo
Es droht Haftstrafe
Zwei Patienten tot: Arzt unter schwerem Verdacht
Unter Schutt begraben
Flüchtlings-Duo wurde aus eigenem Heim rekrutiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf