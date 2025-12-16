Verliebter Stalker rief 412 Mal in 57 Tagen an

Opfer musste schon dreimal Nummer wechseln

Seine Erklärung: Er und sie hätten eine intime Beziehung. Was das Opfer im Zeugenstand unter Wahrheitspflicht bestritt: Er sei nur ein Bekannter, der sich in sie verliebt habe. Allein zwischen 31. Juli und 25. September zählten Ermittler 412 Anrufe. Er klingelte sogar an, als die Frau gerade bei der Polizei Anzeige erstattete. Dreimal musste sie schon die Telefonnummer wechseln.