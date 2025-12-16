Senioren in NÖ leben im Straßenverkehr gefährlich

Öffi-Ticket gegen Führerschein

Mit höherem Alter steigt – wie die Statistik zeigt – nicht nur das Risiko schwerer Verletzungen, sondern das Unfallrisiko generell. So haben im Vorjahr österreichweit Autofahrer über 85 Jahre 83 Prozent der Unfälle, in die sie verwickelt waren, verursacht. Bei den 75- bis 79-Jährigen betrug dieser Wert noch immer mehr als zwei Drittel. In Schwechat gibt es daher seit fünf Jahren für Pensionisten, die ihren Führerschein freiwillig abgeben, eine einmalige Förderung für eine Öffi-Jahreskarte der Kernzone. 45 Senioren haben davon bereits Gebrauch gemacht.