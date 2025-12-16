Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

31% der Todesopfer

Senioren in NÖ leben im Straßenverkehr gefährlich

Niederösterreich
16.12.2025 09:00
Dass die Niederösterreicher immer älter werden, schlägt sich auch in der Unfallstatistik nieder ...
Dass die Niederösterreicher immer älter werden, schlägt sich auch in der Unfallstatistik nieder (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Senioren im Straßenverkehr sind besonders gefährdet, bei Unfällen schwere oder sogar tödliche Verletzungen zu erleiden. Jeder dritte Verkehrstote in Niederösterreich ist älter als 65 Jahre. Welche Maßnahmen zu Schutz älterer Verkehrsteilnehmer Fachleute jetzt fordern. 

0 Kommentare

Dem medizinischen Fortschritt sei Dank, werden die Menschen immer älter. Entsprechende Prognosen besagen, dass sich in den kommenden 20 Jahren die Zahl der Über-85-Jährigen in Niederösterreich auf rund 103.000 verdoppeln wird. Die Generation 65-plus soll sogar auf bis zu 540.000 anwachsen. Diese Entwicklung wird auch in der Unfallstatistik ihren Niederschlag finden, sagt Mobilitätsexpertin Katharina Jaschinsky vom Verkehrsclub (VCÖ): „Denn in der Verkehrsplanung wird zu wenig Rücksicht auf ältere Menschen genommen.“

Lesen Sie auch:
Fataler Unfall in Wien
Fußgänger (85) stirbt nach Kollision mit Pkw
03.12.2025
Schrecklicher Unfall
Radfahrer nach Kollision mit Lastwagen gestorben
10.12.2025

Hoher Blutzoll auf Straßen
Schon im Vorjahr war jeder dritte Verkehrstote in Niederösterreich älter als 65 Jahre. Bei den Fußgängern, die auf heimischen Straßen ums Leben gekommen sind, betrug der Seniorenanteil sogar 50 Prozent. „Ältere Menschen sind besonders gefährdet, bei Unfällen tödlich verletzt zu werden“, betont Jaschinsky. Das lasse sich auch an Zahlen festmachen: Während von den Verletzten bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich rund 15 Prozent Pensionisten waren, stiegt deren Anteil bei den Verkehrstoten auf 31 Prozent – 26 Seniorinnen und Senioren starben im Straßenverkehr. Jaschinsky: „Umso wichtiger wären unfallvermeidende Maßnahmen im Hinblick auf ältere Verkehrsteilnehmer.“

Vor allem als Fußgänger brauchen Senioren besonderen Schutz auf den Straßen.
Vor allem als Fußgänger brauchen Senioren besonderen Schutz auf den Straßen.(Bild: stock.adobe.com)

Geringeres Tempo, mehr Sicherheit
Mobilitätsfachleute nennen ein ganzes Bündel an Maßnahmen: Durch Verkehrsberuhigung, mehr Tempo 30 statt 50 im Ortsgebiet, übersichtliche Straßenübergänge, ein dichtes Netz von breiteren Gehwegen sowie baulich von der Kfz-Fahrbahn getrennte Radwege könne die Verkehrssicherheit älterer Menschen deutlich erhöht werden.

Zitat Icon

In der Verkehrsplanung wird auf ältere Menschen  zu wenig Rücksicht genommen. Das spiegelt sich leider in der Unfallstatistik wider. Ältere Menschen sind besonders gefährdet, tödlich verletzt zu werden.

Katharina Jaschinsky, Mobilitätsexpertin

Öffi-Ticket gegen Führerschein
Mit höherem Alter steigt – wie die Statistik zeigt – nicht nur das Risiko schwerer Verletzungen, sondern das Unfallrisiko generell. So haben im Vorjahr österreichweit Autofahrer über 85 Jahre 83 Prozent der Unfälle, in die sie verwickelt waren, verursacht. Bei den 75- bis 79-Jährigen betrug dieser Wert noch immer mehr als zwei Drittel. In Schwechat gibt es daher seit fünf Jahren für Pensionisten, die ihren Führerschein freiwillig abgeben, eine einmalige Förderung für eine Öffi-Jahreskarte der Kernzone. 45 Senioren haben davon bereits Gebrauch gemacht.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
315.931 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.994 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
114.361 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf