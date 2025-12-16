Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hält Alonso im Amt

Kylian Mbappe ist Real Madrids Lebensversicherung

La Liga
16.12.2025 08:34
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé(Bild: AFP/ANDER GILLENEA)

Wohl einzig Real Madrids Star hält Trainer Xabi Alonso im Amt. Kylian Mbappé brilliert als Torjäger, Dribbler und Wortführer: „Müssen zusammenhalten“.

0 Kommentare

Gäbe es keinen Kylian Mbappe, gäbe es womöglich auch keinen Xabi Alonso mehr. Zumindest nicht bei Real Madrid. Seit gut zwei Wochen wird der spanische Trainer von Medien zum lebenden Toten stilisiert. Das liegt weniger an Resultaten als daran, dass Alonso mit Boss Florentino Perez im Clinch liegen soll, auch bei Spielern wie vor allem Vinicius schlecht ankommt.

Mbappe hat kein Problem mit Alonso, erhält er von diesem doch alle Freiheiten. Der Franzose zahlt es mit Topleistungen zurück, ist so etwas wie Alonsos Lebensversicherung. So erzielte der Superstar diese Saison mit 26 Toren mehr als die Hälfte aller Treffer der Königlichen, teils nach herrlichen Einzelaktionen. Siebenmal nach Dribbling – kein anderer Spieler einer Top-5-Liga bringt es auf mehr als vier. So besorgte er, obwohl zuletzt verletzt, auch die Führung beim 2:1 über Alaves.

Nach seinem verhaltenen Start im Real-Trikot ist er nun das Um und Auf der Offensive. Insgesamt erzielte Mbappe 2025 63 Tore für die Spanier und das Nationalteam – eine Marke, die seit 2000 in einem Jahr nur Messi, Ronaldo und Lewandowski überboten.

(Bild: Krone KREATIV/Opta, Weltfussball, stock.adobe.com)

„Wir müssen zusammehalten“
Dazu brilliert Mbappe als Vorbereiter, öffnet Mitspielern Wege. Dafür, dass Alonso vor dem Aus stehen soll, hat der 26-Jährige nur ein Schulterzucken übrig: „Bei Real wird schnell geredet. Die Spieler müssen sich gegenseitig und den Trainer schützen. Wir müssen zusammenhalten. Die Madridistas stehen hinter uns.“ Gegen Alaves erhielt Alonso Schützenhilfe. Der oft die Bank drückende Rodrygo schoss das 2:1 und von Vinicius gab es nach seiner Auswechslung eine Umarmung. Zidane wird TeamchefMbappe ist auch Fan des großen Zinedine Zidane – und Frankreichs Legende dürfte nach der WM 2026 sein Teamchef bei Les Bleus werden, damit Didier Deschamps folgen. Der Verband und der Ex-Real-Erfolgstrainer sind sich mündlich bereits einig.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
315.931 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.994 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
114.361 mal gelesen
Mehr La Liga
Warum macht er das?
Ungewöhnlich! Bayern-Star sorgt für Rätselraten
Urbig jetzt gefordert
Muskelfaserriss! Bayern bestätigt Neuer-Verletzung
Schulter verletzt
Blöd gestürzt! Sorge um ÖFB-Teamverteidiger
Weiterhin ungeschlagen
Bayern München entkommt knapp Blamage gegen Mainz
Nach Bellingham-Rot
BVB verspielt in Unterzahl Führung gegen Freiburg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf