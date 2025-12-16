Kylian Mbappe ist Real Madrids Lebensversicherung

„Wir müssen zusammehalten“

Dazu brilliert Mbappe als Vorbereiter, öffnet Mitspielern Wege. Dafür, dass Alonso vor dem Aus stehen soll, hat der 26-Jährige nur ein Schulterzucken übrig: „Bei Real wird schnell geredet. Die Spieler müssen sich gegenseitig und den Trainer schützen. Wir müssen zusammenhalten. Die Madridistas stehen hinter uns.“ Gegen Alaves erhielt Alonso Schützenhilfe. Der oft die Bank drückende Rodrygo schoss das 2:1 und von Vinicius gab es nach seiner Auswechslung eine Umarmung. Zidane wird TeamchefMbappe ist auch Fan des großen Zinedine Zidane – und Frankreichs Legende dürfte nach der WM 2026 sein Teamchef bei Les Bleus werden, damit Didier Deschamps folgen. Der Verband und der Ex-Real-Erfolgstrainer sind sich mündlich bereits einig.