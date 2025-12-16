Kylian Mbappe ist Real Madrids Lebensversicherung

Wohl einzig Real Madrids Star hält Trainer Xabi Alonso im Amt. Kylian Mbappé brilliert als Torjäger, Dribbler und Wortführer: „Müssen zusammenhalten“.
Gäbe es keinen Kylian Mbappe, gäbe es womöglich auch keinen Xabi Alonso mehr. Zumindest nicht bei Real Madrid. Seit gut zwei Wochen wird der spanische Trainer von Medien zum lebenden Toten stilisiert. Das liegt weniger an Resultaten als daran, dass Alonso mit Boss Florentino Perez im Clinch liegen soll, auch bei Spielern wie vor allem Vinicius schlecht ankommt.
Mbappe hat kein Problem mit Alonso, erhält er von diesem doch alle Freiheiten. Der Franzose zahlt es mit Topleistungen zurück, ist so etwas wie Alonsos Lebensversicherung. So erzielte der Superstar diese Saison mit 26 Toren mehr als die Hälfte aller Treffer der Königlichen, teils nach herrlichen Einzelaktionen. Siebenmal nach Dribbling – kein anderer Spieler einer Top-5-Liga bringt es auf mehr als vier. So besorgte er, obwohl zuletzt verletzt, auch die Führung beim 2:1 über Alaves.
Nach seinem verhaltenen Start im Real-Trikot ist er nun das Um und Auf der Offensive. Insgesamt erzielte Mbappe 2025 63 Tore für die Spanier und das Nationalteam – eine Marke, die seit 2000 in einem Jahr nur Messi, Ronaldo und Lewandowski überboten.
„Wir müssen zusammehalten“
Dazu brilliert Mbappe als Vorbereiter, öffnet Mitspielern Wege. Dafür, dass Alonso vor dem Aus stehen soll, hat der 26-Jährige nur ein Schulterzucken übrig: „Bei Real wird schnell geredet. Die Spieler müssen sich gegenseitig und den Trainer schützen. Wir müssen zusammenhalten. Die Madridistas stehen hinter uns.“ Gegen Alaves erhielt Alonso Schützenhilfe. Der oft die Bank drückende Rodrygo schoss das 2:1 und von Vinicius gab es nach seiner Auswechslung eine Umarmung. Zidane wird TeamchefMbappe ist auch Fan des großen Zinedine Zidane – und Frankreichs Legende dürfte nach der WM 2026 sein Teamchef bei Les Bleus werden, damit Didier Deschamps folgen. Der Verband und der Ex-Real-Erfolgstrainer sind sich mündlich bereits einig.
