Erblindungsvorwürfe
Sammelklage in den USA gegen Ozempic-Hersteller
In den USA läuft eine weitere Sammelklage gegen den Hersteller von Ozempic und ähnlichen Medikamenten wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen. Sie wird getrennt von einer bereits bestehenden, umfangreichen Sammelklage geführt, die sich mit Magenproblemen beschäftigt.
Nach Angaben aus Gerichtsunterlagen gibt es derzeit etwa 30 Klagen auf Bundesebene und mehr als 40 in einzelnen Bundesstaaten, die sich mit dem Vorwurf befassen, dass die Medikamente eine Blockade der Blutzufuhr zum Sehnerv auslösen und so zu teilweisem oder vollständigem Sehverlust führen können. Damit zielen die Kläger auf Risiken ab, die über die bereits bestehenden Magenklagen hinausgehen.
Die Sammelklage, die sich mit Magenlähmungen befasst, umfasst fast 3000 Fälle, während die Klagen wegen des Erblindungsvorwurfs in deutlich kleinerer Zahl vorliegen. Beide Verfahren werden jedoch von derselben Richterin geführt.
„Risiken bekannt“
Die betroffenen Unternehmen weisen die Vorwürfe laut „n-tv“ zurück. Sie betonen, dass „die Risiken bekannt“ seien und eine Änderung des Designs der Medikamente ohne Zustimmung der US-Arzneimittelbehörde FDA nicht möglich sei.
Klage in Dänemark erfolgreich
In Dänemark hatten im November vier Patienten eine Entschädigung erhalten, nachdem sie nach der Einnahme von Wegovy oder Ozempic schwere Augenerkrankungen entwickelt hatten.
Die dänische Behörde für Patientenentschädigung entschied, dass die vier Betroffenen insgesamt 800.000 dänische Kronen (etwa 107.000 Euro) erhalten.
