Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erblindungsvorwürfe

Sammelklage in den USA gegen Ozempic-Hersteller

Ausland
16.12.2025 08:44

In den USA läuft eine weitere Sammelklage gegen den Hersteller von Ozempic und ähnlichen Medikamenten wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen. Sie wird getrennt von einer bereits bestehenden, umfangreichen Sammelklage geführt, die sich mit Magenproblemen beschäftigt. 

0 Kommentare

Nach Angaben aus Gerichtsunterlagen gibt es derzeit etwa 30 Klagen auf Bundesebene und mehr als 40 in einzelnen Bundesstaaten, die sich mit dem Vorwurf befassen, dass die Medikamente eine Blockade der Blutzufuhr zum Sehnerv auslösen und so zu teilweisem oder vollständigem Sehverlust führen können. Damit zielen die Kläger auf Risiken ab, die über die bereits bestehenden Magenklagen hinausgehen.

Die Sammelklage, die sich mit Magenlähmungen befasst, umfasst fast 3000 Fälle, während die Klagen wegen des Erblindungsvorwurfs in deutlich kleinerer Zahl vorliegen. Beide Verfahren werden jedoch von derselben Richterin geführt.

„Risiken bekannt“
Die betroffenen Unternehmen weisen die Vorwürfe laut „n-tv“ zurück. Sie betonen, dass „die Risiken bekannt“ seien und eine Änderung des Designs der Medikamente ohne Zustimmung der US-Arzneimittelbehörde FDA nicht möglich sei.

Gewichtsreduktion fernab von Nulldiäten, das verspricht eine neue Generation von Medikamenten – ...
Gewichtsreduktion fernab von Nulldiäten, das verspricht eine neue Generation von Medikamenten – wie etwa Ozempic, Wegovy oder Mounjaro – die unter den Begriff GLP-1 fällt.(Bild: Imre Antal)

Klage in Dänemark erfolgreich
In Dänemark hatten im November vier Patienten eine Entschädigung erhalten, nachdem sie nach der Einnahme von Wegovy oder Ozempic schwere Augenerkrankungen entwickelt hatten.

Lesen Sie auch:
Ozempic war ursprünglich als Diabetes-Medikament gedacht.
Vor allem Jüngere
Abnehmspritze: Jeder Zweite bricht Behandlung ab
30.10.2025
Hohe Entschädigung
Dänen erlitten nach Abnehmspritze Sehschäden
21.11.2025

Die dänische Behörde für Patientenentschädigung entschied, dass die vier Betroffenen insgesamt 800.000 dänische Kronen (etwa 107.000 Euro) erhalten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf