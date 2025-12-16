Sammelklage in den USA gegen Ozempic-Hersteller

Nach Angaben aus Gerichtsunterlagen gibt es derzeit etwa 30 Klagen auf Bundesebene und mehr als 40 in einzelnen Bundesstaaten, die sich mit dem Vorwurf befassen, dass die Medikamente eine Blockade der Blutzufuhr zum Sehnerv auslösen und so zu teilweisem oder vollständigem Sehverlust führen können. Damit zielen die Kläger auf Risiken ab, die über die bereits bestehenden Magenklagen hinausgehen.