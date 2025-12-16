Junger Mann stach in Bregenz auf Kontrahenten ein

Am Montagabend gegen 22 Uhr spielten sich in Bregenz beim Friedhof Blumenstraße dramatische Szenen ab. Mehrere junge Männer waren dort in Streit geraten. Die Auseinandersetzung heizte sich immer mehr auf, die Situation eskalierte schließlich. Einer der Beteiligten (19) zog plötzlich ein Messer und fügte einem seiner Kontrahenten (17) mehrere Stichverletzungen zu. Nach der Attacke flüchtete der Angreifer vom Tatort.