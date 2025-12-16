Junger Mann stach in Bregenz auf Kontrahenten ein

Bei einer Auseinandersetzung in Bregenz zückte am Montagabend ein 19-Jähriger ein Messer und stach damit mehrere Male auf einen 17-Jährigen ein. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden, der Täter ergriff die Flucht.
Am Montagabend gegen 22 Uhr spielten sich in Bregenz beim Friedhof Blumenstraße dramatische Szenen ab. Mehrere junge Männer waren dort in Streit geraten. Die Auseinandersetzung heizte sich immer mehr auf, die Situation eskalierte schließlich. Einer der Beteiligten (19) zog plötzlich ein Messer und fügte einem seiner Kontrahenten (17) mehrere Stichverletzungen zu. Nach der Attacke flüchtete der Angreifer vom Tatort.
Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte der Tatverdächtige bereits von der Polizei ausgeforscht werden. Das Opfer wurde von der Rettung noch vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.
Der junge Mann erlitt glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Weitere Personen wurden bei der Auseinandersetzung nicht verletzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sind nach wie vor sind im Gange.
