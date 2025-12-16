Wehrdienst-Verlängerung steht zur Debatte

Kommissionsvorsitzender seit Jahren für Verlängerung

Dem Vernehmen nach soll sich diese für eine Verlängerung des Wehrdienstes auf acht Monate plus zwei Monate Übungen aussprechen. Der Zivildienst würde dann von neun auf zwölf Monate ausgeweitet werden. Offiziell bestätigt wird das freilich nicht. Der Kommissionsvorsitzende und Milizbeauftragte, Erwin Hameseder, hat sich in der Vergangenheit stets für eine Verlängerung ausgesprochen und die Abschaffung der verpflichtenden Milizübungen im Jahr 2006 kritisiert.