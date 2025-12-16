Wehrdienst-Verlängerung steht zur Debatte

Deutschland führt mit Jahresbeginn 2026 die Wehrpflicht wieder ein. In Österreich wird seit Jahren über eine Verlängerung des Wehrdienstes diskutiert. Experten betrachten sechs Monate als zu kurz. Mit dieser Frage hat sich eine von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzte Kommission beschäftigt.
Um die Präsentation der Ergebnisse gibt es offenbar ein Gezerre. Sie sollten ursprünglich diese Woche der Öffentlichkeit vorgestellt werden, das wurde nun aber erst auf kommendes Jahr verschoben! Ein sicheres Zeichen dafür, dass der Politik das Ergebnis der Kommission nicht schmeckt.
Kommissionsvorsitzender seit Jahren für Verlängerung
Dem Vernehmen nach soll sich diese für eine Verlängerung des Wehrdienstes auf acht Monate plus zwei Monate Übungen aussprechen. Der Zivildienst würde dann von neun auf zwölf Monate ausgeweitet werden. Offiziell bestätigt wird das freilich nicht. Der Kommissionsvorsitzende und Milizbeauftragte, Erwin Hameseder, hat sich in der Vergangenheit stets für eine Verlängerung ausgesprochen und die Abschaffung der verpflichtenden Milizübungen im Jahr 2006 kritisiert.
Neben ihm berieten in der Kommission Experten aus verschiedenen Ministerien sowie Entsandte der Bundesjugendvertretung, des Gewerkschaftsbundes, der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer über eine mögliche Reform. Jedoch sind nur zehn der 23 Mitglieder stimmberechtigt.
Fast 60 Prozent stimmten 2013 für Wehrpflicht
Präsentiert wird das Ergebnis der Kommission am 20. Jänner, dem Tag der Wehrpflicht und Jahrestag der Volksbefragung über die Wehrpflicht. Im Jahr 2013 sprachen sich bei dieser knapp 60 Prozent für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes aus.
Mit den Stimmen der FPÖ hätte die Regierung die nötige Verfassungsmehrheit. Das Problem ist nur, dass sich außer der FPÖ keine Partei klar für eine Verlängerung des Wehrdienstes ausspricht. „Es wird nicht an uns scheitern“, unterbreitet FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger der Regierung ein Angebot.
Angesichts der bisherigen Zurückhaltung von ÖVP, SPÖ und NEOS würde es nicht verwundern, wenn anstelle einer klaren Entscheidung für eine Verlängerung ein umständliches Freiwilligenmodell kommt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.