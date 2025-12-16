Vorteilswelt
Politische Bombe

Wehrdienst-Verlängerung steht zur Debatte

Innenpolitik
16.12.2025 08:35

Deutschland führt mit Jahresbeginn 2026 die Wehrpflicht wieder ein. In Österreich wird seit Jahren über eine Verlängerung des Wehrdienstes diskutiert. Experten betrachten sechs Monate als zu kurz. Mit dieser Frage hat sich eine von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzte Kommission beschäftigt.

0 Kommentare

Um die Präsentation der Ergebnisse gibt es offenbar ein Gezerre. Sie sollten ursprünglich diese Woche der Öffentlichkeit vorgestellt werden, das wurde nun aber erst auf kommendes Jahr verschoben! Ein sicheres Zeichen dafür, dass der Politik das Ergebnis der Kommission nicht schmeckt.

Kommissionsvorsitzender seit Jahren für Verlängerung
Dem Vernehmen nach soll sich diese für eine Verlängerung des Wehrdienstes auf acht Monate plus zwei Monate Übungen aussprechen. Der Zivildienst würde dann von neun auf zwölf Monate ausgeweitet werden. Offiziell bestätigt wird das freilich nicht. Der Kommissionsvorsitzende und Milizbeauftragte, Erwin Hameseder, hat sich in der Vergangenheit stets für eine Verlängerung ausgesprochen und die Abschaffung der verpflichtenden Milizübungen im Jahr 2006 kritisiert.

Hameseder (li.) berät Ministerin Tanner.
Hameseder (li.) berät Ministerin Tanner.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Neben ihm berieten in der Kommission Experten aus verschiedenen Ministerien sowie Entsandte der Bundesjugendvertretung, des Gewerkschaftsbundes, der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer über eine mögliche Reform. Jedoch sind nur zehn der 23 Mitglieder stimmberechtigt.

Fast 60 Prozent stimmten 2013 für Wehrpflicht
Präsentiert wird das Ergebnis der Kommission am 20. Jänner, dem Tag der Wehrpflicht und Jahrestag der Volksbefragung über die Wehrpflicht. Im Jahr 2013 sprachen sich bei dieser knapp 60 Prozent für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes aus.

Militärische Aufrüstung ist in ganz Europa angesagt.
Militärische Aufrüstung ist in ganz Europa angesagt.(Bild: EPA/CHRISTIAN BRUNA)
Rekruten bei der Angelobung am Nationalfeiertag
Rekruten bei der Angelobung am Nationalfeiertag(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Mit den Stimmen der FPÖ hätte die Regierung die nötige Verfassungsmehrheit. Das Problem ist nur, dass sich außer der FPÖ keine Partei klar für eine Verlängerung des Wehrdienstes ausspricht. „Es wird nicht an uns scheitern“, unterbreitet FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger der Regierung ein Angebot.

Angesichts der bisherigen Zurückhaltung von ÖVP, SPÖ und NEOS würde es nicht verwundern, wenn anstelle einer klaren Entscheidung für eine Verlängerung ein umständliches Freiwilligenmodell kommt.

Politische Bombe
Wehrdienst-Verlängerung steht zur Debatte
