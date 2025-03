Tesla Cybertruck: Hässlicher geht offenbar immer

Zulassen darf man den Truck in Europa weiterhin höchstens als Einzelstück. Das gilt natürlich auch für umgebaute Exemplare. Basisfahrzeuge stehen derweil reichlich auf Tesla-Halden in den USA und warten rabattiert auf Käufer. Anscheinend sind aktuell aber entweder die Basispreise von mehr als 70.000 Dollar noch zu hoch oder die Rabatte von 4000 bis 6000 Dollar noch zu niedrig. Was der Mansory-Umbau kostet, verrät der Tuner üblicherweise nicht.