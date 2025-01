„Heil Tesla“: Aktivisten rufen zu Boykott auf

Die Linkspartei hatte bereits am Mittwoch kritisiert, Musk nutze „faschistische Symbole“. Der Milliardär sei „ein offenkundiger Unterstützer der extremen Rechten“. Linken-Bundesgeschäftsführer Janis Ehling verwies in der „Rheinischen Post“ auf die Unterstützung für die in Teilen rechtsextreme AfD in Deutschland sowie auf Relativierungen von NS-Verbrechen durch den mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump verbündeten Tech-Milliardär.