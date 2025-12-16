Kind (6) zeigte Notzeichen: Freispruch für Iraker

Vier Messer im Auto

Jetzt fragt Frau Rat, ob er Messer im Auto dabei hatte: „Ja, es gab immer ein Messer bei mir im Auto. Und meine Frau hat immer ein Messer im Kinderwagen dabei.“ – „Aber sie haben ein Waffenverbot.“ – „Das ist keine Waffe, das ist nur für Sandwiches gedacht.“ Insgesamt fanden die Polizisten am 30. November vier Messer in dem Auto. Außerdem hatte es gegen den Mann wegen früherer Auseinandersetzungen mit der Frau bereits ein Annäherungs- und Betretungsverbot gegeben.

Im Prozess will er davon nichts wissen: „Wir führten eine sehr romantische Beziehung. Nur vor anderen und vor den Behörden gab es Streit.“ Jetzt zeigt der Angeklagte Fotos von sich, der Frau und den Kindern, etwa vom 29. November. „Es ist grundsätzlich nicht die Aufgabe des Gerichts, hier das Ermittlungsverfahren zu führen. Aber gut, jetzt sind wir nunmal in der Situation“, merkt die Richterin an. Tatsächlich wurde ungewöhnlich rasch nach dem Vorfall Anklage erhoben.

Frau entschlägt sich

Die 34-jährige Mutter kommt mit beiden Kindern und begleitet von mehreren Sozialarbeiterinnen ins Landl. Sie entschlägt sich der Aussage, womit auch alle früheren Aussagen der Frau vom Gericht nicht mehr verwertet werden dürfen. Auch das sechsjährige Kind, das per Videoschaltung befragt wird, möchte keine Fragen beantworten. Daher setzt es einen rechtskräftigen Freispruch.