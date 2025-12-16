Rom führt Eintrittsgeld für Trevi-Brunnen ein

Nur Kolosseum beliebter

Ziel der Maßnahme ist es, den größten Brunnen Roms, ein spätbarockes Meisterwerk des Künstlers Nicola Salvi, zu schützen. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden mehr als 5,3 Millionen Besucher gezählt. Damit ist der Trevi-Brunnen nach dem Kolosseum Roms meistbesuchtes Monument.