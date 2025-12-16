Vorteilswelt
20 Mio. Euro erhofft

Rom führt Eintrittsgeld für Trevi-Brunnen ein

Ausland
16.12.2025 10:23
Die Liste der Monumente in Italien, für die man Eintrittsgeld zahlen muss, wird länger. Die ...
Die Liste der Monumente in Italien, für die man Eintrittsgeld zahlen muss, wird länger. Die Bezahlung des Tickets ist auch per Kreditkarte möglich.(Bild: EPA/LUCIANO DEL CASTILLO)

Touristen müssen ab dem 7. Jänner ein Zwei-Euro-Ticket erwerben, um den beliebten Trevi-Brunnen in Rom zu besuchen. Einwohner dürfen die Sehenswürdigkeit weiterhin kostenfrei bewundern.

0 Kommentare

Bereits seit etwa einem Jahr ist der Besucherandrang am Brunnen begrenzt: Maximal 400 Personen dürfen sich gleichzeitig in der Anlage aufhalten. Ab Jänner sollen zwei getrennte Zugänge eingerichtet werden – einer für Römer, einer für Touristen. 

Nur Kolosseum beliebter
Ziel der Maßnahme ist es, den größten Brunnen Roms, ein spätbarockes Meisterwerk des Künstlers Nicola Salvi, zu schützen. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden mehr als 5,3 Millionen Besucher gezählt. Damit ist der Trevi-Brunnen nach dem Kolosseum Roms meistbesuchtes Monument.

Film machte Brunnen weltberühmt
Weltbekannt wurde der Brunnen einst durch den Film „La dolce Vita“ (Das süße Leben) von Federico Fellini mit der nachts im Brunnen badenden Anita Ekberg. Jeder Urlauber, der sichergehen möchte, in die Ewige Stadt zurückzukehren, muss einem Aberglauben zufolge eine Münze über die Schulter in den Trevi-Brunnen werfen.

Der barocke Brunnen wird immer wieder zur Selbstdarstellung benützt. Mit hohen Geldstrafen ...
Der barocke Brunnen wird immer wieder zur Selbstdarstellung benützt. Mit hohen Geldstrafen versucht die Stadt, die Attraktion vor Badenden zu schützen. Wer unerlaubt ins Wasser steigt, muss 450 Euro zahlen.(Bild: AFP/FILIPPO MONTEFORTE)

Wie die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Dienstag berichtete, soll die Maßnahme der Stadtverwaltung Einnahmen von rund 20 Millionen Euro bringen. Die Einnahmen aus dem Eintrittsgeld sollen in die Verbesserung des touristischen Angebots und der Serviceleistungen fließen.

Rom
