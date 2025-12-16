Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NBA

Starkes Schlussviertel: Toronto gewinnt in Miami

US-Sport
16.12.2025 09:24
Jakob Pöltl (li.)
Jakob Pöltl (li.)(Bild: AP/APA-Images / AP / Lynne Sladky)

Dank eines starken Schlussviertels bei Miami Heat haben die Toronto Raptors nach zuletzt vier Niederlagen in Serie in der National Basketball Association (NBA) wieder einen Sieg gefeiert. Das Team des Wieners Jakob Pöltl gewann am Montag (Ortszeit) in Florida 106:96. Der 30-jährige Center steuerte je acht Punkte und Rebounds sowie zwei Assists und einen Block bei. Er kam auf 29:21 Einsatzminuten.

0 Kommentare

  Toronto war in Downtown Miami über weite Strecken der Partie knapp zurückgelegen. Im vierten Abschnitt übernahmen die Kanadier jedoch das Kommando und bescherten den Gastgebern deren fünfte Niederlage in Folge. Pöltl sorgte für den Endstand. „Ich bin glücklich über den Sieg und hoffe, dass wir einen neuen Streak starten können“, sagte der heimische NBA-Pionier. Topscorer der Raptors war Brandon Ingram mit 28 Punkten.

Toronto schaffte mit dem Sieg vorerst den Sprung auf Platz drei in der Eastern Conference. Am Donnerstag gastieren die Kanadier bei den kriselnden Milwaukee Bucks.

Siege für Detroit und Denver
Die Detroit Pistons, Nummer eins im NBA-Osten, gewannen bei den Boston Celtics 112:105. Cade Cunningham erzielte 32 Punkte. Erst in der Verlängerung wurde das Duell der Denver Nuggets mit den Houston Rockets entschieden. Das Team aus Colorado setzte sich mit 128:125 durch. Nikola Jokic verzeichnete ein Triple-Double aus 39 Zählern, 15 Rebounds und zehn Assists.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
315.931 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.994 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
114.361 mal gelesen
Mehr US-Sport
NBA
Starkes Schlussviertel: Toronto gewinnt in Miami
NFL
Raimann bei Colts-Niederlage verletzt
Super-GAU für Chiefs
Schlimmste Befürchtungen bei Mahomes werden wahr
NFL
Chiefs verpassen Playoffs mit 13:16 gegen Chargers
NHL – Eishockey
Siegreiches Debüt von Rossi für Vancouver Canucks

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf