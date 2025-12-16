Starkes Schlussviertel: Toronto gewinnt in Miami

Dank eines starken Schlussviertels bei Miami Heat haben die Toronto Raptors nach zuletzt vier Niederlagen in Serie in der National Basketball Association (NBA) wieder einen Sieg gefeiert. Das Team des Wieners Jakob Pöltl gewann am Montag (Ortszeit) in Florida 106:96. Der 30-jährige Center steuerte je acht Punkte und Rebounds sowie zwei Assists und einen Block bei. Er kam auf 29:21 Einsatzminuten.