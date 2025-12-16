Trump-Sohn Donald Jr. gibt Verlobung bekannt!

US-Präsident Donald Trump machte es höchstpersönlich offiziell: Sein ältester Sohn Donald Trump Jr. (47) heiratet! Der Präsident verkündete die Verlobung von Donald Jr. und seiner Freundin Bettina Anderson am Montag vor laufenden Kameras.
Die Überraschung war perfekt – und selbst der sonst so wortgewaltige Trump-Sohn zeigte sich ungewohnt gerührt: „Ich bin selten sprachlos, weil ich sonst ziemlich gut im Ranten bin“, sagte Donald Jr. lachend. „Ich danke Bettina für dieses eine Wort: Ja.“
„Ich heirate die Liebe meines Lebens“ Auch die strahlende Braut meldete sich zu Wort. Bettina Anderson schwärmte: „Das war das unvergesslichste Wochenende meines Lebens. Ich darf den Mann meiner Träume heiraten – ich bin das glücklichste Mädchen der Welt.“
Das Verlobungs-Video ist in dem eingebundenen Tweet zu finden:
Fünf Kinder aus erster Ehe
Donald Trump Jr. war zuvor zwölf Jahre mit Vanessa Trump verheiratet. Die Ehe endete 2018. Aus der Beziehung stammen fünf Kinder: Kai (18), Donald III (16), Tristan (14), Spencer (13) und Chloe (11).
Liebes-Wirrwarr vor der Verlobung
Nach der Trennung von Vanessa war Trump Jr. mit Kimberly Guilfoyle liiert, die beiden verlobten sich 2020. Eine offizielle Trennung gab es nie – doch Ende 2024 wurde bekannt, dass Donald Jr. seit rund sechs Monaten mit Bettina Anderson zusammen ist. Brisant: Erste gemeinsame Fotos der beiden entstanden bereits im Sommer – zu einem Zeitpunkt, als Trump Jr. noch mit Guilfoyle verlobt war.
Auftritt an Trumps Seite – jetzt Hochzeit geplant
Anderson wurde schnell Teil der Familie: Geburtstag in Palm Beach, Silvester in Mar-a-Lago, Auftritt bei der Amtseinführung von Präsident Trump – jetzt folgt der nächste große Schritt.
Ein Insider bringt es auf den Punkt: „Bettina scheint perfekt für ihn zu sein.“
Auf Instagram zeigt die angehende Braut sich patriotisch:
Trump-Familie im Hochzeitsfieber! Wann und wo die Mega-Hochzeit steigt, ist noch geheim. Doch eines ist klar: Diese Verlobung ist für die Trumps DAS Society-Ereignis des Jahres.
