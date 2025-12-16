Trump-Sohn Donald Jr. gibt Verlobung bekannt!

Liebes-Wirrwarr vor der Verlobung

Nach der Trennung von Vanessa war Trump Jr. mit Kimberly Guilfoyle liiert, die beiden verlobten sich 2020. Eine offizielle Trennung gab es nie – doch Ende 2024 wurde bekannt, dass Donald Jr. seit rund sechs Monaten mit Bettina Anderson zusammen ist. Brisant: Erste gemeinsame Fotos der beiden entstanden bereits im Sommer – zu einem Zeitpunkt, als Trump Jr. noch mit Guilfoyle verlobt war.