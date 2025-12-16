Ambros-Manager Peter Fröstl 65-jährig gestorben

Fröstl, der seine Ehefrau und zwei Kinder hinterlässt, begann seine Managertätigkeit in den 1980er-Jahren und wurde bald eine der wichtigsten Player hinter den Kulissen des Austropop. Er war über viele Jahrzehnte auch als Veranstalter und Produzent tätig – von Konzerten und Tourneen heimischer und internationaler Künstler und Künstlerinnen, von Ausstellungen („Dialog im Dunkeln“), Show- und Videoproduktionen („Der Watzmann ruft!“, u.a.).