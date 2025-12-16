Ambros-Manager Peter Fröstl 65-jährig gestorben

Der österreichische Künstlermanager und Produzent Peter Fröstl (65) ist am vergangenen Freitag unerwartet in Wien gestorben. Das gab seine Familie am Dienstag bekannt.
Fröstl war bis zuletzt Manager von Wolfgang Ambros, aber auch vielen anderen Größen der heimischen Popszene wie die Erste Allgemeine Verunsicherung, Rainhard Fendrich oder Austria 3 eng verbunden.
Fröstl, der seine Ehefrau und zwei Kinder hinterlässt, begann seine Managertätigkeit in den 1980er-Jahren und wurde bald eine der wichtigsten Player hinter den Kulissen des Austropop. Er war über viele Jahrzehnte auch als Veranstalter und Produzent tätig – von Konzerten und Tourneen heimischer und internationaler Künstler und Künstlerinnen, von Ausstellungen („Dialog im Dunkeln“), Show- und Videoproduktionen („Der Watzmann ruft!“, u.a.).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.