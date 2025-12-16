Nach Pleite hat Chemiefirma 100 Stellen abgebaut

Die Suche nach einem Käufer läuft. „Bei mir haben sich schon einige sehr interessante mögliche Käufer gemeldet, sowohl aus Europa als auch aus Asien“, sagt Insolvenzverwalter Zeitler. Im Jänner sollen die ersten unverbindlichen Angebote eintreffen, bis Ende März die Verhandlungen abgeschlossen sein. Dann sollen etwaige Anmeldungen bei der Wettbewerbsbehörde oder andere Genehmigungen folgen. „Wenn alles gut geht, werden die Kunden dann ab Sommer 2026 vom neuen Eigentümer weiter beliefert und alles geht nahtlos über“, sagt Zeitler.