Dieses Luxus-Schloss am See steht nun zum Verkauf

Um knapp sieben Millionen Euro kann ein Luxus-Anwesen oberhalb des Millstätter Sees erworben werden. Denn die Besitzer verkaufen das Schloss Heroldeck. Was man für den Kaufpreis bekommt.
Wohnen in einem märchenhaften Schloss. Das ist in Kärnten nicht unmöglich, vorausgesetzt man hat das nötige Kleingeld dazu. In der Tourismusgemeinde Millstatt steht eine solche Festung gerade zum Verkauf.
Um knapp sieben Millionen Euro
Um stolze 6,9 Millionen Euro können dort Interessierte das Schloss Heroldeck mit einer Gesamtfläche von 2,2 Hektar und einer großzügigen Grundstücksfläche von insgesamt 33.886 Quadratmetern erwerben. In erhöhter Lage und ziemlich versteckt gelegen – oberhalb des Millstätter Sees – ist das Objekt zu finden. Ergänzt wird die Immobilie, die sich mitten im Wald befindet, durch mehrere Nebengebäude und eine kleine Villa.
Das einzigartige Anwesen, das im Jahr 1913 errichtet wurde, bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten – von der exklusiven Privatresidenz über ein Refugium für Kunst, Kultur oder Bildung bis hin zu einem Ort für Veranstaltungen und Begegnungen. Genutzt werden könnte es aber auch als Hotelbetrieb.
Derzeit steht das Schloss, das auch denkmalgeschützt ist, im Privatbesitz einer Glaubensgemeinschaft. Verkauft wird die auf der Nordufer-Seite gelegene Luxusimmobilie mit See- und Bergblick vom renommierten Immobilien-Unternehmen Engel & Völkers.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.