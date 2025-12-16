Dieses Luxus-Schloss am See steht nun zum Verkauf

Um knapp sieben Millionen Euro

Um stolze 6,9 Millionen Euro können dort Interessierte das Schloss Heroldeck mit einer Gesamtfläche von 2,2 Hektar und einer großzügigen Grundstücksfläche von insgesamt 33.886 Quadratmetern erwerben. In erhöhter Lage und ziemlich versteckt gelegen – oberhalb des Millstätter Sees – ist das Objekt zu finden. Ergänzt wird die Immobilie, die sich mitten im Wald befindet, durch mehrere Nebengebäude und eine kleine Villa.