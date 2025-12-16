Vorteilswelt
Um 7 Millionen Euro

Dieses Luxus-Schloss am See steht nun zum Verkauf

Kärnten
16.12.2025 09:48
Das idyllisch gelegene Schloss Heroldeck befindet sich inmitten eines Waldes – oberhalb des ...
Das idyllisch gelegene Schloss Heroldeck befindet sich inmitten eines Waldes – oberhalb des Millstätter Sees.(Bild: Engel und Völkers )

Um knapp sieben Millionen Euro kann ein Luxus-Anwesen oberhalb des Millstätter Sees erworben werden. Denn die Besitzer verkaufen das Schloss Heroldeck. Was man für den Kaufpreis bekommt.

0 Kommentare

Wohnen in einem märchenhaften Schloss. Das ist in Kärnten nicht unmöglich, vorausgesetzt man hat das nötige Kleingeld dazu. In der Tourismusgemeinde Millstatt steht eine solche Festung gerade zum Verkauf.

Um knapp sieben Millionen Euro
Um stolze 6,9 Millionen Euro können dort Interessierte das Schloss Heroldeck mit einer Gesamtfläche von 2,2 Hektar und einer großzügigen Grundstücksfläche von insgesamt 33.886 Quadratmetern erwerben. In erhöhter Lage und ziemlich versteckt gelegen – oberhalb des Millstätter Sees – ist das Objekt zu finden. Ergänzt wird die Immobilie, die sich mitten im Wald befindet, durch mehrere Nebengebäude und eine kleine Villa.

Mitten in einem Wald ist das Schloss Heroldeck zu finden.
Mitten in einem Wald ist das Schloss Heroldeck zu finden.(Bild: Engel & Völkers)

Das einzigartige Anwesen, das im Jahr 1913 errichtet wurde, bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten – von der exklusiven Privatresidenz über ein Refugium für Kunst, Kultur oder Bildung bis hin zu einem Ort für Veranstaltungen und Begegnungen. Genutzt werden könnte es aber auch als Hotelbetrieb.

Derzeit steht das Schloss, das auch denkmalgeschützt ist, im Privatbesitz einer Glaubensgemeinschaft. Verkauft wird die auf der Nordufer-Seite gelegene Luxusimmobilie mit See- und Bergblick vom renommierten Immobilien-Unternehmen Engel & Völkers.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Kärnten

