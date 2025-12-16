Gelb-Rot-Fußball-Talk

Jahresrückblick: Die Bundesliga am Tiefpunkt

Gelb-Rot – Der Fußball-Talk
16.12.2025 10:07
0 Kommentare

In unserer großen Jahresrückblicks-Episode blicken wir auf ein packendes Fußballjahr in der Österreichischen Bundesliga zurück. Zusammen mit unserem Experten Peter Moizi – Sportchef der Kronen Zeitung und langjährigem Kabarettisten der Comedy Hirten – analysieren wir die Highlights, Tiefpunkte und kuriosesten Geschichten der Saison!

