Jahresrückblick: Die Bundesliga am Tiefpunkt

In unserer großen Jahresrückblicks-Episode blicken wir auf ein packendes Fußballjahr in der Österreichischen Bundesliga zurück. Zusammen mit unserem Experten Peter Moizi – Sportchef der Kronen Zeitung und langjährigem Kabarettisten der Comedy Hirten – analysieren wir die Highlights, Tiefpunkte und kuriosesten Geschichten der Saison!