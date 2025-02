Zeit des Tuns | Weltmeisterlich

Zeit des Tuns. Es musste so kommen, es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch in Österreich wieder ein irregeleiteter Radikal-Islamist zuschlägt. Ein 23-jähriger radikalisierter Syrer sticht mitten in Villach wahllos auf Passanten ein, verletzt mehrere Menschen schwer und tötet einen 14-jährigen Schüler. Da fehlen einem die Worte. Politikern allerdings nicht: Sie melden sich seit Samstag Abend in erdrückender Intensität. Claus Pándi bringt das heute in der „Krone“ auf den Punkt: „… nach dem Villacher Attentat ... treten nach der Reihe diverse Herren betroffen vor die Medien und fordern die volle Härte des Gesetzes. Na, was denn sonst? Sollte man etwa besondere Milde walten lassen?“ Und er nimmt Bezug auf die Regierungsverhandlungen. Jetzt sollten ÖVP und SPÖ rasch eine Regierung bilden und loslegen, fordert er. Das erste Arbeitsthema läge nach Villach auf der Hand. Wie wahr: Nach der Zeit des Redens muss – gerade auch in der Migrationspolitik – nun endlich die Zeit des Tuns anbrechen.