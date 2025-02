LIVE ab 9.45 Uhr: Wer holt Gold im Herren-Slalom?

Feller will „Gas geben“

Der 32-jährige Feller suchte nach der Teamkombi nochmals den Abstand zum WM-Ort, reiste Freitagabend wieder an. „Gas geben“, lautete die Parole. „Natürlich habe ich jetzt bissl mehr Druck. Wenn du schon irgendwas in der Tasche hast, wäre es einfacher. So muss es fast gehen.“ Beim Weltcup-Finale vor einem Jahr in Saalbach wurde er im Slalom Zweiter hinter dem Norweger Timon Haugan. Auf Frühlingsschnee überzeugte auch der Deutsche Linus Strasser als Dritter, der Schweizer Loic Meillard landete auf Rang 4, Noel – in diesem Winter vierfacher Sieger – auf 5.