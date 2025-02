Vom Elefanten-Filmchen zum Streaming-Imperium

Der erste YouTuber in der Geschichte stammt aus Deutschland. Jawed Karim wurde am 28. Oktober 1979 in Merseburg geboren und lebt erst seit 1992 in den USA. Als einer von drei YouTube-Gründern lud Karim am 23. April 2005 einen nur 18 Sekunden langen Clip als erstes Video von einem Besuch bei den Elefanten im Zoo von San Diego auf die damals noch unscheinbare Videoplattform hoch. In den vergangenen 20 Jahren wurde das Kurzvideo allerdings knapp 360 Millionen Mal angesehen.