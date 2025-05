Gleich doppelte Freude für Verstappen in Miami!

Wie mehrere Motorsport-Medien – darunter RacingNews365.com - berichten, bekommt Verstappen für das Rennen in Florida einen neuen Unterboden an seinem RB21. Und ein neues Update ist bei Red Bull Racing auch bitter nötig, will man weiterhin um die WM mitfahren und konkurrenzfähig bleiben. Verstappen geht mit zwölf Punkten Rückstand auf Leader Oscar Piastri in das Rennwochenende in Miami.