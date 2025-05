Babler will bei der Pressefreiheit weiter aufholen

Am 3. Mai ist der internationale Tag der Pressefreiheit – und zumindest die Richtung scheint diesbezüglich in Österreich zu stimmen. Im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen (RSF) hat sich Österreich nach einem historischen Tiefststand im Vorjahr (Platz 32) wieder etwas erholt und auf Platz 22 vorgearbeitet. Anlass, sich zurückzulehnen, sollte das aber nicht sein, warnen RSF-Österreich-Präsident Fritz Hausjell und Generalsekretär Martin Wassermair im Gespräch mit der APA. „Es ist bei weitem nicht alles gut“, sagt Hausjell und gibt als Ziel aus, wieder in den Topplätzen aufzuscheinen.