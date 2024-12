Das war das meistgeklickte YouTube-Video 2024

Lokale Inhalte zählen

„Wir sind eine globale Plattform, wir erreichen mehr als zwei Milliarden Menschen“, sagte Andreas Briese, Chef von YouTube Österreich, Deutschland und Schweiz, „aber häufig zählen lokale Inhalte. Über 50 Prozent der Top Trending Videos in Österreich kommen von österreichischen Uploadern.“ Trending Videos sind Clips, „die in sehr kurzer Zeit sehr großes Interesse an sich gezogen haben. Und damit aus der Unmenge an Videos herausstechen“, erklärte Wolfgang Fasching-Kapfenberger von YouTube Austria. Die heimischen Nutzer hätten einen vielseitigen Geschmack gezeigt – von Fußball-Highlights über Renovierungsvideos bis hin zu Satire.