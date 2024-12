YouTube will verstärkt gegen Clickbait vorgehen

YouTube will künftig verstärkt gegen „ungeheuerlichen“ Clickbait auf seiner Plattform vorgehen – also Videos, bei denen der Titel oder das Vorschaubild Versprechungen oder Behauptungen enthalten, die im Video selbst nicht eingehalten werden. Starten will man damit in den kommenden Monaten zunächst in Indien, weitere Länder sollen folgen.