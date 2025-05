Chaos droht! „Nachbar“ Trump als Grand-Prix-Gast?

Aufregung in der Formel 1: Donald Trump könnte am Sonntag beim Grand Prix in Miami (ab 22 Uhr) zu Gast sein. Immerhin ist sein Luxusanwesen Mar-a-Lago nur rund 100 Kilometer von der Strecke entfernt. Es wäre eine Premiere, die den Formel-1-Zirkus schon jetzt in Aufruhr versetzt ...