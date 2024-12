YouTube-Star auf Philippinen entführt und ermordet

„Solange ich hier bin, ist mein Leben in Gefahr“

Am 12. November wurden drei Beteiligte von der philippinischen Exekutive in einem Feuergefecht erschossen, berichtet die „Daily Mail“. Eastman selbst hatte im Herbst Zweifel an seinem Wohnort geäußert, an dem er seiner einheimischen Ehefrau zuliebe gezogen war. „Solange ich hier bin, ist mein Leben in Gefahr. Vor allem in diesem Gebiet, eine ‘rote Zone‘“, schrieb er am 22. September auf Facebook.