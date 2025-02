Den eigenen Vater bedroht und Pfleger attackiert

Zum Vorfall mit seinem Vater gibt er nur zu Protokoll, dass er an jenem Tag Stimmen gehört habe und sich selbst bedroht fühlte: „Ich war aufgewühlt, weil ich Angst vor dem Reichtum hatte, den das Haus ausstrahlt.“ Den Angriff auf den Pfleger beschreibt er hingegen als „Explosionshandlung“, bei der es „Paff“ gemacht hätte. Nachdem Primar Haller dem Schöffensenat nochmals vor Augen führt, dass die „Tötungsimpulse das Gefährliche an der Krankheit des Betroffenen“ seien, folgt der Senat nach kurzer Beratung seiner Empfehlung und ordnet eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum an. Was auch der Patient befürwortet. Das Urteil ist rechtskräftig.