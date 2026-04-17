Für Goalie Schierl ist es eine „geile Situation“

Lustenau-Torhüter Domenik Schierl ist einer, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. So spricht er vor der heutigen Partie gegen Rapid II von einer „geilen Situation“ in der sich die Mannschaft befindet. „Wir sind fünf Runden vor Schluss Tabellenführer. Wenn wir jetzt als Favoriten auf den Meistertitel gelten, ist das ein Kompliment für uns.“ Nach dem 3:0-Sieg über St. Pölten ist beim Kult-Keeper wieder das Aufstiegs-Feeling von vor vier Jahren zu spüren. Keiner im Team will sich die Pole-Position mehr nehmen lassen. „Wenn du nicht in jedem Spiel körperlich und mental am Anschlag spielst, tut man sich gegen jede Mannschaft in dieser Liga schwer.“ Der 31-Jährige, dessen Vertrag sich bei einem Aufstieg automatisch verlängert, ist einer, der es versteht, die Mannschaft von hinten heraus zu pushen. „Ich habe volles Vertrauen in das Team, dass sie Vollgas geben werden.“