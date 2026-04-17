Für Goalie Schierl ist es eine „geile Situation“

Austria Lustenau will sich die Pole-Position in Liga zwei nicht mehr nehmen lassen, Rapid Wien II darf heute (18) nicht zur Hürde werden. Goalie Domenik Schierl glaubt jedenfalls felsenfest an den Wiederaufstieg in die Bundesliga.
Lustenau-Torhüter Domenik Schierl ist einer, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. So spricht er vor der heutigen Partie gegen Rapid II von einer „geilen Situation“ in der sich die Mannschaft befindet. „Wir sind fünf Runden vor Schluss Tabellenführer. Wenn wir jetzt als Favoriten auf den Meistertitel gelten, ist das ein Kompliment für uns.“ Nach dem 3:0-Sieg über St. Pölten ist beim Kult-Keeper wieder das Aufstiegs-Feeling von vor vier Jahren zu spüren. Keiner im Team will sich die Pole-Position mehr nehmen lassen. „Wenn du nicht in jedem Spiel körperlich und mental am Anschlag spielst, tut man sich gegen jede Mannschaft in dieser Liga schwer.“ Der 31-Jährige, dessen Vertrag sich bei einem Aufstieg automatisch verlängert, ist einer, der es versteht, die Mannschaft von hinten heraus zu pushen. „Ich habe volles Vertrauen in das Team, dass sie Vollgas geben werden.“
Mader warnt vor Gegner
Für Lustenau spricht auch das vermeintlich leichteste Restprogramm. Doch das könnte tückisch sein, warnt Trainer Markus Mader. „Es gibt keine leichten Gegner und auch Rapid II wird eine ganz harte Nuss.“ Die Truppe des Ländle-Trainers Jürgen Kerber gleicht einer Wundertüte. Was eine Warnung für die Austria sein sollte. Im Frühjahr besiegten die Jung-Rapidler mit Amstetten und Admira jeweils zwei Tabellenführer. Lustenau sollte nicht der dritte sein, der auf der Abschussliste der Kerber-Elf steht. In den sieben bisherigen Aufeinandertreffen verlor die Austria nur einmal. Mader hat kadertechnisch die Qual der Wahl. „Alle Spieler sind fit, da entscheidet auch etwas das Bauchgefühl mit.“
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