Ein Wunschzettel an die neue Regierung

Die Caritas will vor allem die Schwächsten der Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen. Steigende Kosten bei Wohnen, Energie und Lebensbedarf hätten viele Menschen in Notsituationen gebracht. „Leider sehen wir in unserer täglichen Arbeit, dass die Nachfrage von Menschen in Notsituationen stetig steigt, nämlich auch dort, wo die Unterstützung der öffentlichen Hand nicht ausreicht“, berichtet Caritas-Direktorin Melanie Balaskovics.