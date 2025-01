Volvo EX90: Elegante Buckel-Wahl für Gutverdiener

Großer Akku, gute Reichweite

Immerhin holen die Schweden alles aus der China-Technik raus, was geht: Mit 250 kW Ladeleistung lädt das Schiff von 10 auf 80 Prozent in 30 Minuten – und der Akku ist kein kleiner: 107 kW netto passen rein, was nach WLTP für 570 bis 614 Kilometern reichen soll, bei einem Verbrauch von 20,8 bis 22,0 kWh/100 km. 75 kWh bzw. rund 350 Kilometer in einer halben Stunde sind dann doch beachtlich. An die 300 Kilometer sollten auch in der Realität relativ leicht möglich sein, wenn man nicht gerade zügig auf der Autobahn unterwegs ist – sonst büßt man den Dank großer Stirnfläche hohen Luftwiderstand.