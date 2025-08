Saftige Strafen für zwei Einbrecher-Touristen

Geständnis abgelegt

In Ansfelden soll es zwischen 6. und 9. April, in Polling im Innkreis am 11. und 12. April zu entsprechenden Straftaten gekommen sein. Am Mittwoch mussten sich beide im Landesgericht Ried dafür verantworten. Während der 58-Jährige ein Geständnis ablegte, bestritt sein jüngerer Landsmann jede Beteiligung an den Einbrüchen.