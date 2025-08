MG startet hauseigenen Nobelableger in Europa

Einstiegsversion ist die 4,93 Meter lange Limousine IM5 als 75 Standard Range, die nun für umgerechnet rund 45.000 Euro in Großbritannien angeboten wird. Dafür bekommt man einen 217 kW/295 PS starken E-Antrieb, der einen Sprint auf 100 km/h in 6,8 Sekunden sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h erlaubt. Die 75-kWh-Batterie soll eine WLTP-Reichweite von rund 490 Kilometer ermöglichen. An einem Schnelllader soll das Befüllen des 400-Volt-Speichers von 10 bis 80 Prozent flotte 26 Minuten dauern.