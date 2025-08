Dornauer fordert Rückzahlung der Tiwag-Millionen

Der frühere Tiroler SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter und Ex-Landesparteichef Georg Dornauer nimmt den landeseigenen Tiroler Energieversorger Tiwag ins Visier. Dornauer forderte am Mittwoch, dass die Tiwag 280 Millionen Euro an „Übergewinnen“ an die Haushalte zurückzahle bzw. zurückverteile.