Bergrettung Villach: Fünf Einsätze an einem Tag!

Kopfverletzung am Mittagskogel

Nur knapp 20 Minuten später, um 15.42 Uhr, verletzte sich eine 49-jährige Frau am Mittagskogel am Kopf. Sie wurde per Windenbergung vom Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen. Die Bergrettung musste den Transport nicht mehr übernehmen. Um 16.38 Uhr verletzte sich dann ein Wanderer am Fuß in der Nähe der Pöllinger Hütte. Auch hier kam der Rettungshubschrauber RK1 zum Einsatz und brachte den Patienten sicher ins Tal.