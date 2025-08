Vonn und Svindal machen jetzt gemeinsame Sache

Tatsächlich gehört Svindal ab sofort Lindseys Team an. Der 2019 zurückgetretene Doppel-Olympiasieger und zweifache Weltmeister soll Vonn, Olympiasieger und Doppel-Weltmeisterin, mit seiner Expertise unterstützen und helfen, sie für ihr großes Ziel in Topform zu bringen: Olympia 2026 in Mailand und Cortina. Die Zusammenarbeit beginnt bei einem Trainingslager in Chile, noch diesen Sommer, lässt der gemeinsame Sponsor „Head“ via Aussendung wissen.