90 Kilo schwerer Monsterwels aus Bodensee gefischt

Das ist mal ein kapitaler Fisch: 2,43 Meter lang und 90 Kilogramm schwer war jener Wels, den zwei Freunde am Sonntag nahe Langenargen aus dem Bodensee gezogen haben. In deutschen Medien wird der 40 bis 50 Jahre alte Fisch als Rekordwels abgefeiert, ganz korrekt ist das allerdings nicht: Denn im Juli 2019 zog der Vorarlberger Berufsfischer Franz Blum einen rund 100 Kilogramm schweren und 2,72 Meter langen Wels aus dem See.