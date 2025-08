Streit ums Erbe: „Schließt lieber Frieden!“

Erbschaftsstreitigkeiten sind in vielen Familien leider keine Seltenheit und bringen oft alte Konflikte an die Oberfläche. Doch kaum ein Fall wird so öffentlich diskutiert wie der Erbschaftsstreit um das Vermögen von Richard Lugner. Aktuell steht seine Witwe Simone Lugner im Fokus, deren Erbschaft scharf diskutiert wird. Die Frage, wer am Ende wirklich Anspruch auf Hab und Gut des Baumeisters haben darf, beschäftigt viele.