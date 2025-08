Herzzerreißend: Jack Osbourne nimmt Abschied

Dann zitiert er eine Zeile des Kultautors Hunter S. Thompson – Worte, die Ozzy perfekt beschreiben: „Skid in broadside in a cloud of smoke … and loudly proclaiming: ,Wow! What a ride!’“ – „Mit Karacho ins Grab, völlig aufgebraucht, völlig fertig – und laut rufen: ,Was für eine Fahrt!‘“