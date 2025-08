Hass im Gemeindebau: Mann terrorisiert Nachbarn

Opfer (58) lief geduckt an Wohnung vorbei

Der 58-jährige schwule Mann lebt in einer Gemeindebau-Anlage in Favoriten und macht dort aus seiner sexuellen Orientierung kein Geheimnis. Der Angeklagte und Nachbar des Opfers hatte damit wohl ein größeres Problem. Nur mehr geduckt sei der 58-Jährige zuletzt an dessen im Erdgeschoß gelegener Wohnung vorbeigegangen, um von diesem nicht gesehen und beleidigt zu werden, berichtete der 58-Jährige als Zeuge: „Er terrorisiert mich die ganze Zeit.“