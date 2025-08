Tesla nimmt zwei Modelle aus dem Programm

Dieser Schritt deutet auf ein bevorstehendes Ende der beiden Premium-Modelle in Europa hin, ähnlich wie es im April 2025 in China der Fall war. Dort verschwanden Model S und X ebenfalls heimlich, still und leise aus dem Konfigurator. Tesla hat den dortigen Verkaufsstopp offiziell nicht bestätigt, doch angesichts stark gestiegener Importzölle und einer geringen Nachfrage werteten Marktbeobachter das Vorgehen als endgültiges Aus. Auch in Europa waren die Verkaufszahlen zuletzt sehr niedrig.