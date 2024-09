Volvo XC90: Großes Update für das Schweden-SUV

Aus für den Diesel

In Österreich ist der XC90 ab sofort verfügbar. Es gibt ihn hierzulande in zwei Varianten: als T8 AWD Plug-in Hybrid mit zwei Motoren -310 PS und 107 kW/145 PS - sowie mit einer rein elektrischen Reichweite von 70 Kilometer. Die zweite Variante ist der B5 Mild-Hybrid AWD mit 250 PS. Beide verfügen über ein Acht-Gang-Automatikgetriebe, beide sind bei 180 km/h abgeregelt. Dieselmotoren bietet Volvo generell nicht mehr an – der letzte wurde im März 2024 in einen XC90 eingebaut.