Die Hälfte der Everest-Toten liegt noch immer oben

Die erfahrene Bergsportlerin Dahlmeier war am 28. Juli bei einer Expedition am 6.096 Meter hohen Laila Peak im Karakorum-Gebirge in Pakistan durch einen Steinschlag getötet worden. Nach Angaben ihres Managements hatte sie verfügt, dass im Fall ihres Todes ihr Leichnam im Berg bleiben solle, falls sich Helfer bei der Bergung in Lebensgefahr begeben würden. Ob eine spätere Bergung erfolgen soll, war zunächst offen geblieben. In der Region um den Laila Peak sind einem Regierungssprecher zufolge in diesem Jahr mindestens zwei weitere Kletterer ums Leben gekommen.