Mann springt aus Angst vor Kontrahenten von Balkon

Polizeieinsatz im Großraum Götzis am Dienstag gegen 4.15 Uhr: Zu dieser späten Stunde geriet ein 38-jähriger Mann in einen psychischen Ausnahmezustand, wie die Polizei berichtet. Er warf Gegenstände um sich und bedrohte einen 44-Jährigen, der sich ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in der betreffenden Wohnung aufhielt. Dieser bekam es offenbar derart mit der Angst zu tun, dass er versuchte, sich vom Balkon aus zu retten.