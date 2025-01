So spionierte der Todesfahrer seinen Tatort aus

Shamsud-Din Jabbar war in der Silvesternacht mit einem Pick-up-Truck in eine feiernde Menge gerast und hatte dabei aus dem Fahrzeug heraus geschossen. 14 Menschen kamen ums Leben, mehr als 30 weitere wurden verletzt. Der Täter starb bei einem Schusswechsel mit der Polizei. Vor seinem Anschlag war der 42-Jährige mindestens zweimal in New Orleans, um seine Tat zu planen, wie Ermittler jetzt berichteten. Dabei behilflich war dem Islamisten offenbar auch Metas Datenbrille.