Häftling trotz aktivem Herzgerät hingerichtet

Die Todesstrafe ist in den USA umstritten, auch Byron Blacks Hinrichtung war von Protesten begleitet. Fortschritte in der Forensik sowie Enthüllungen über Justizirrtümer nähren Zweifel an der Unfehlbarkeit des Systems – in den vergangenen Jahren ist das Bewusstsein dafür gewachsen, dass möglicherweise auch Unschuldige exekutiert wurden. Soziale Ungleichheit und Rassismus spielen ebenfalls eine Rolle.