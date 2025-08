Bleibt Mordversuch am Friedhof ungesühnt?

Massive, tiefe Schnittverletzungen im Gesicht und am Hals – vermutlich zugefügt mit einem scharfen Stanleymesser: Es war ein schockierend brutaler Mordversuch Ende Jänner 2025 auf dem Friedhof in Graz-St. Leonhard. Die 73-jährige Seniorin, die am Grab ihres verstorbenen Mannes angegriffen wurde, überlebte nur dank einer Not-Operation. Wochenlang lag sie im Krankenhaus.

Von dem Angreifer fehlt heute noch jede Spur, auch wenn die Polizei in alle nur erdenklichen Richtungen ermittelte. Das Opfer, das, als es aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht war, ganz behutsam von den Mord-Ermittlern befragt wurde, konnte leider keine Angaben zum Täter machen oder neue Ermittlungsansätze liefern. Offenbar war alles einfach zu gegangen.