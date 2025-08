Mehrfach-Bankräuber muss 20 Jahre ins Gefängnis

Täter hatte offenbar Wissen aus vorherigem Coup

Zudem habe sich der Bankräuber beim zweiten Überfall „gut ausgekannt“. So steuerte er gezielt einen Kasten an, in dem sich beim ersten Coup der Tresor befunden hatte. Und er reagierte äußerst ungehalten, als er erkennen musste, dass der Safe inzwischen in den Keller verlegt worden war. Auch eine im Anschluss als Zeugin einvernommene Kollegin schloss sich an: „Sein Verhalten war gleich, beim zweiten Mal war er aber noch aggressiver.“