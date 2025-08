Parken in Badens Grüner Zone gleicht Schnitzeljagd

Hermine H. aus Ternitz besuchte kürzlich eine Bekannte im Pflegeheim in Baden. Als sie am Heimgelände keinen Parkplatz bekam, wollte sie sich in den umliegenden Gassen umsehen. „Eine Lücke war schnell gefunden“, freute sich Frau H. Doch dann kam der Stress. „Ich habe es gerade noch geschafft, den QR-Code einzuscannen, wo ich mir dann erst die Infos ansehen musste, wie ich zu bezahlen habe.“